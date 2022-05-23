السورجي : تركيا تستغل صمت الحكومة لتحتل مساحات كبيرة داخل العراق

المستقلة/- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان تركيا احتلت مساحات كبيرة من العراق بالإمكان ان تبنى وتشيد عليها دولة كاملة، لافتا الى ان تركيا استغلت صمت الحكومة وعدم التعامل الحازم مع اعتداءاتها للتوغل اكثر داخل العراق.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الهجوم التركي الأخير لم يكن على جمجمال فقط بل نفذت ضربات على قضاء مخمور وتسببت بإصابة 7 مدنيين في مخيم للاجئين في ذلك القضاء”.

وأضاف ان “الهجوم التركي ينبغي ان يواجه بالرد من قبل الحكومة المركزية كونها المسؤولة عن حماية الحدود مع الدول الأخرى، حيث ان موقف الحكومة ضعيف ولم يكن لها رد او تصرف حازم تجاه تركيا”.

وبين ان “المساحة التي احتلتها تركيا وشيدت عليها معسكراتها تقدر بمساحة دولة، وهو امر لايمكن السكوت عليه”، لافتا الى ان “مطالبة الإقليم بالتدخل لردع الجانب التركي امر غير صحيح، لان ملف سيادة العراق وامن حدوده يقع على عاتق الحكومة المركزية”.

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