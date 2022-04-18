السورجي : الديمقراطي يتعامل مع الاتحاد بلغة الارقام رغم حصوله على المقاعد بالتزوير

المستقلة /- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعامل مع الاتحاد بلغة الارقام رغم حصوله على المقاعد النيابية بالتزوير والتلاعب.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “جميع مناصب الرئاسات الثلاث في الاقليم تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الرغم من ان رئاسة البرلمان هي للاتحاد لكن معظم النواب متحالفين مع الكوتا من باقي المكونات ويشكلون اكثر من نصف العدد زائد واحد مع الحزب المذكور”.

واضاف ان “الاتحاد يمتلك منصب رئيس الجمهورية فقط في وقت حصل فيه الحزب الديمقراطي على رئاسات الاقليم ومنصب نائب رئيس البرلمان في بغداد وحاليا يسعون للحصول على رئاسة الجمهورية وبالتالي مالذي سيبقى للاتحاد الوطني”.

وبين ان “الحزب الديمقراطي يتعامل مع الاتحاد الوطني بلغة الارقام في وقت حصلوا فيه على المقاعد البرلمانية عن طريق التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات”.

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