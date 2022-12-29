السورجي : الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد لن تقود الى إيجاد ادارتين للإقليم

المستقلة/- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، ان الاتحاد سيتخذ خطوات جديدة في حال استمرار الخلاف مع الحزب الديمقراطي وعدم الوصول الى تفاهمات، لافتا الى ان الخلافات لن تقود الى إيجاد ادارتين للإقليم.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاتحاد الوطني وفي حال استمرار الخلافات مع الحزب الديمقراطي فأنه لن يقف مكتوف الايدي خصوصا انه قد قاطع اجتماعات حكومة الإقليم وستكون له خطوات اخرى”.

وأضاف ان “الحزب الديمقراطي يسعى لمعاقبة الاتحاد من خلال مناطق نفوذه وعبر ممثليه في الحكومة، خصوصا ان الديمقراطي يمتلك الأغلبية في السلطة الحاكمة للإقليم وله اليد الطولى في القرارات”.

وأوضح السورجي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يمارس سياسات غير واضحة، وعلى الرغم مما يقوم به من ممارسات الا انه لايوجد أي تفكير لدى الاتحاد لجعل الإقليم منقسم الى قسمين او ادرتين منفصلتين”، مشيرا الى ان “الاتحاد واضافة الى مقاطعة اجتماعات حكومة الإقليم فأنه انسحب من الوفد التفاوضي مع بغداد بسبب الخلافات مع الديمقراطي”.

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