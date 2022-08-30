السورجي : التغيير واجراء الانتخابات المبكرة لا يتم الا من خلال الدستور والقانون

المستقلة /- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان التغيير واجراء الانتخابات المبكرة لايمكن ان يتم الا من خلال الدستور والقانون، لافتا الى ان الاتحاد الوطني لايخشى هذه الخطوة ومستعد لها على ان تكون وفق الدستور.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “تغيير الوضع وحل البرلمان يجب ان يكون وفق الطرق الدستورية والقانونية، حيث ان الذهاب للانتخابات يجب ان يكون عبر حكومة اصيلة توفر الموازنات وتتخذ قرارات لتغيير المفوضية وتعديل القوانين اللازمة”.

واضاف: “لايمكن لاقلية سياسية ان تفرض على الجميع ماتطمح او تطالب به، حيث ان التغيير لايمكن ان يتحقق الا من خلال الدستور والقانون”.

وبين السورجي، ان “الالتزام بالقانون والدستور خير وسيلة للخروج من الازمة الراهنة، كي يتم من خلالها تحقيق واجراء الانتخابات المبكرة، حيث لاتوجد مشكلة لدى الاتحاد الوطني من الذهاب نحو هذا الخيار”.

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