السورجي : التحالف الثلاثي سيدعم احد المرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية

المستقلة /- رجح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، توجه التحالف الثلاثي لدعم احد المرشحين المستقلين لرئاسة الجمهورية، لافتا الى ان الاتحاد فتح ابوابه للحزب الديمقراطي للاتفاق على المنصب الرئاسي.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كان متوقعا رغم انه لن يؤثر شيء على الاتحاد الذي قدم مرشحه منذ البداية برهم صالح”.

واضاف ان “الحزب الديمقراطي والمتحالفين معه قد يذهبون باتجاه دعم احد المرشحين المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية، على ان لايصوتون للرئيس الحالي”.

وبين ان “التحالف الثلاثي لن يتمكن من جمع 220 نائبا وبالتالي فأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من المرجح انها لن تمرر، او قد يتم تعطيلها بسبب عدم وجود مرشح خاص بالتحالف الثلاثي”.

واكد ان “الاتحاد الوطني ابوابه مفتوحه للحوار مع الحزب الديمقراطي للاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية، على الرغم من ان الاتحاد ليس لديه مرشح اخر غير برهم صالح للمنصب المذكور”.