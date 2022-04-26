السورجي : استمرار الحوار مع مجمل الأطراف للخروج من الانسداد السياسي

المستقلة /- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، استمرار الحوارات السياسي مع مجمل الأطراف للخروج من الانسداد السياسي، لافتا الى ان الاتحاد مصر على برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية، فضلا عن دعم الكثير من الأطراف لهذا التوجه.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحوارات السياسية متواصلة، وحديث الاتحاد الوطني مع الكتل السياسية الأخرى لم يتم خلالها طرح أي اسم جديد لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف ان “الاتحاد مازال مصراً على ترشح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم يقدم أي اسم بديل او جديد لهذا المنصب، على الرغم من ان السياسة كل شيء وارد فيها”.

وبين ان “معظم الأطراف السياسية تقف الى جانب استمرار برهم صالح في المنصب لولاية ثانية، ليس هذا فحسب بل ان نسبة كبيرة ضمن تحالف السيادة تقف الى جانب هذا التوجه”.

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