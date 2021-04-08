السودان يكشف عن ترتيبات استكمال عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بحث والي ولاية النيل الأزرق السودانية، ترتيبات استكمال ترحيل اللاجئين الإثيوبيين إلى معسكر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة ودالماحي جنوب شرقي السودان.

وأكد الوالي جمال عبد الهادي محمد أحمد، التزام حكومة الولاية وكامل رعايتها للخطوات الخاصة باستعجال عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين من المناطق الحدودية إلى المعسكر، ووعد خلال استقباله إبراهيم عبدالله المعتمد المكلف لمفوضية اللاجئين الاتحادية يرافقه الجيلي الشريف الهندي معتمد اللاجئين بالولاية، بمعالجة كافة العقبات التي تعترض عمليات الترحيل وإستقرار اللاجئين بمعسكر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمدينة (6) في محلية ودالماحي.

بدوره، أشاد عبدالله بجهود حكومة الولاية، بمساندة جهود المفوضية الرامية لترحيل اللاجئين الإثيوبيين قبل حلول فصل الخريف، مشيرا إلى اكتمال كافة التجهيزات والاحتياجات الخدمية بالمعسكر تمهيدا لإستقبال نحو 7923 لاجئا إثيوبيا.