السوداني يوجه بإرسال طائرة لنقل جثمان سلام الزوبعي من قطر

المستقلة /- وجه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق السيد سلام الزوبعي من قطر، ليُوارى الثرى في بلده العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، ان السوداني وجه الجهات المختصة لارسال طائرة خاصة لنقل جثمان الزوبعي ليُوارى الثرى في بلده العراق .

وكشف مصدر مطلع لـ المستقلة، ان السوداني اجرى اتصال هاتفي مع احد ابناء المغفور له سلام الزوبعي ، وعلى اثر الاتصال تم تخصيص الطائرة الخاصة لنقل الجثمان من العاصمة القطرية الدوحة الى بغداد .