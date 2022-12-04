السوداني يوجه بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية

المستقلة /- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال لقائه، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، بحسب بيان لمكتبه تلقت المستقلة.

واستمع السوداني إلى “إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي، ووجّه بإجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وأيضا توفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي، بحسب البيان.