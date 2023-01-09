السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية

المستقلة /- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، انهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية اياد محمود هادي الجبوري، فيما وجه بتهيئة مبنى يليق بهيئة التقاعد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، انه “بناءً على توصيات لجنة تحقيقية من ديوان الرقابة المالية، ونتيجةً للخروقات القانونية والمالية والإدارية التي رافقت عمل هيئة التقاعد الوطنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً بإنهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية، وتعيين ماهر حسين رشيد بدلاً منه”.

ووجه السوداني، “الرئيس الجديد للهيئة بالعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المتقاعدين، وأتمتتها إلكترونياً، فضلا عن تهيئة مبنى يليق بالهيئة ويوازي ما قدّمته شريحة المتقاعدين من خدمة وظيفية سابقة، وتيسير مراجعات المواطنين وقضاء احتياجاتهم”.

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