السوداني يكلف القاضي حيدر حنون لرئاسة هيئة النزاهة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. مع الاعلان عن استقالة رئيس هيئة النزاهة علاء جواد الساعدي وموافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عليها، اعلن عن تكليف رئيس محكمة استئناف ميسان برئاسة الهيئة وكالة.

واعلن مكتب رئيس الوزراء، الأحد، عن تكليف رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة هيئة النزاهة وكالة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة، حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري.