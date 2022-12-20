السوداني يصل إلى العاصمة الأردنية عمان بمشاركة في مؤتمر بغداد 2 .

السوداني يصل إلى العاصمة الأردنية عمان بمشاركة في مؤتمر بغداد 2 .

المستقلة/- وصل الى العاصمة الاردنية عمان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني .

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, انه جرت صباح اليوم الثلاثاء، في مطار الملكة عالية بالعاصمة الأردنية عمان مراسم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وكان في حفل الاستقبال الرسمي, ولي العهد الاردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلّ من العراق والأردن، واستعراض حرس الشرف.

ويرأس السوداني وفداً حكومياً رفيعاً للمشاركة في مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي يستضيفه الأردن,وسيبحث خلال أعمال القمّة العلاقات الثنائية مع زعماء الدول المشاركة، وآليات التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والمناخية الراهنة، وتحقيق التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدماتي والشراكة الاقتصادية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها”.