السوداني يدعو لزيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية لمعالجة تزايد الفقر

دعا النائب محمد شياع السوداني، الحكومة إلى زيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية المقدم للاسر المستفيدة من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، وتوسعة الشمول لمعالجة تزايد الفقر في البلاد.

وقال السوداني في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم السبت ، انه “اقترح بشكل علمي ومدروس منح الاسرة التي يعيلها رجل وتعدادها اربعة افراد مبلغا قدره (٢٥٠) الف دينار شهريا بدلا من (١٧٥) الفا كما معمول به حاليا ، وايضا زيادة مبلغ الاسرة التي تعيلها امرأة الى (٣٠٠) الف دينار شهريا بدلا من (٢٢٥) الف دينار”.

واضاف السوداني ان “المبلغ المقترح تخصيصه للحماية الاجتماعية في موازنة ٢٠٢١ يبلغ (٥) ترليونات و٦٠٠ مليار دينار بعد ان كان (٣) ترليونات و١٥٠ مليارا في موازنة ٢٠١٩ على اعتبار ان عام ٢٠٢٠ لم يشهد وجود موازنة عامة للدولة”.

واوضح ان” مبلغ الزيادة في التخصيصات سيمكن وزارة العمل ، وتحديدا هيئة الحماية الاجتماعية ، من زيادة سقف راتب الاعانة وايضا شمول بحدود (٧٠٠) الف اسرة جديدة”، مبينا ان”عدد الاسر المستفيدة من رواتب الاعانة يبلغ حاليا اكثر من مليون و (٣٥٠) الف اسرة حسب آخر احصائية لوزارة العمل”.

وشدد السوداني على ان”زيادة تخصيصات الحماية الاجتماعية يمثل احدى المعالجات المتصدية للفقر اذا مانظرنا للواقع ومؤشر زيادة الفقر في المجتمع كنتيجة طبيعية للحروب وحقبة داعش الارهابي ، فضلا عن الازمة الاقتصادية والصحية نتيجة جائحة كورونا وما تشهده البلاد من اجراءات احترازية ضد الجائحة والتي اثرت بلاشك على الوضع الاقتصادي للكثير من الاسر التي لاتمتلك دخلا ثابتا”.

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