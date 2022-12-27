السوداني يجتمع بمحافظ البنك المركزي العراقي بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية

المستقلة/- حث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، البنك المركزي العراقي على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية على السكان بهدف كبح جماح ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل العملة المحلية.

جا ذلك خلال اجتماعه اليوم بمحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

ووفقا للبيان فإن السوداني “إستمع إلى عرض مفصل من محافظ البنك بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال”.

وذكر البيان أن “رئيس مجلس الوزراء حثّ البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و 4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات”.

وأكد السوداني على ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

كما حثّ أيضا على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات.

وقدّم محافظ البنك المركزي لرئيس مجلس الوزراء الموقف الإيجابي للوضع المالي، مؤكداً أن الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة طارئة لأسباب فنية، وتزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد.

وأشاد المحافظ بقرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 إيقاف العمل بالاستيفاء المسبق من الضرائب والكمارك عن البضائع الداخلة من المنافذ الحكومية ومنع الازدواج الضريبي، واستيفاؤها وفقاً للسياقات المعتمدة عند المنافذ الحدودية.

ويواصل سعر صرف الدولار منذ أيام الارتفاع مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان وصعد هذا اليوم ليقترب من حاجز 160 الف دينار لفئة 100 دولار وهذا الصعود هو الأول من نوعه منذ العام 2003 ولغاية الآن.

وأدى ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية العراقية، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، والتي تعتبر الشريان الأساسي لحياة المواطن.

وعزا البنك المركزي في بيان اليوم ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار إلى “ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي”.

وأكد البنك أن متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) دينارا للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) دينارا للدولار بالنسبة للحوالات”.

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