السهيل تتابع اجراءات المؤتمر الاقليمي للشرق الادنى

المستقلة/- عقدت السفيرة صفية طالب السهيل المندوبة الدائمة لجمهورية العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، اجتماعاً بصورة افتراضية مع عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمجموعة الشرق الأدنى وشمال افريقيا لدى منظمة (FAO) بحضور ومشاركة صلاح الحاج حسن ممثل منظمة الأغذية والزراعة لدى العراق.

وقدم عبد الحكيم الواعر التبريكات بمناسبة نجاح سير العملية الانتخابية في العراق متمنياً للعراق الاستقرار والازدهار والتقدم.

وبحث الاجتماع التحضيرات الجارية من المكتب الاقليمي للمنظمة بالتنسيق مع المندوبية الدائمة للعراق في روما و المكتب الوطني للفاو لتنظيم المؤتمر الإقليمي الــــــ 36 لمجموعة الشرق الأدنى وشمال افريقيا والذي سيستضيفه العراق في شهر شباط من العام 2022 حضوريا بمشاركة وزراء زراعة الدول الاعضاء في مجموعة الشرق الادنى وشمال افريقيا والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى المنظمة، فضلا عن بحث الاجتماعات الافتراضية التحضيرية لكبار المسؤولين و المختصين من المنظمة و ممثلي دول الاعضاء التي تسبق المؤتمر الاقليمي.

كما وتم التباحث في الفعاليات التي ستعقد على هامش اجتماع بغداد ومنها اجتماع لممثلي الدول المانحة واجتماع لعرض الفرص المتاحة في الاقليم للاستثمار في القطاع الزراعي.