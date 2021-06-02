السهلاني : الحديث عن تشكيل الأقاليم مجرد دعوات تسبق العملية الانتخابية

المستقلة /-عدّت سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الحديث عن تشكيل الأقاليم مجرد دعوات تسبق العملية الانتخابية.

رئيس السكرتارية الدكتور كاظم السهلاني قال في تصريح لصحفية “الصباح” تابعته المستقلة, إن “دستور العراق لعام 2005 نص على موضوع الأقاليم في أكثر من مادة، وهناك العديد من المحافظات ظهرت فيها دعوات متعددة لتحويلها الى إقليم”، مشيراً الى أن “بعضها كانت دعوات شعبية وأخرى من شخصيات سياسية”.

وأشار إلى أن “الأمر لم يتعد تلك الدعوات باستثناء محافظة البصرة التي اتخذت عددا من الخطوات لكنها توقفت ولم تستمر”.

وبين السهلاني أن “الدولة العراقية اتخذت حلاً وسطاً تمثل بتشجيع اللامركزية الإدارية وفقاً للقانون المرقم 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2008، الذي بموجب تعديلاته الثلاثة نص على نقل ثماني وظائف ودوائر وزارات، عُدّلت في ما بعد الى ست، لتكون دوائر محلية”، واصفاً هذا الأمر بـ”الخطوة الكبيرة التي أنجز أغلبها وبقي عدد من المشكلات العالقة”.

وأوضح أن “السكرتارية تعمل الآن على حل جميع المشكلات العالقة لاسيما ما يرتبط منها بمفهوم (السياسة العامة)”، منوهاً بأن “أهم المواد الدستورية المعنية بتشكيل الأقاليم هي الحق في تكوين الإقليم، كالمادة 119 التي نصت: (يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه).