السندباد ينطلق من البصرة في رحلة جديدة

نزار السامرائي

 

حط السندباد في جذع النخلة لينطلق من البصرة في رحلة أخرى، هذه المرة تحمل نكهة كرة القدم الخليجية، معيدا رسم اسطورة تتغنى بالحضارة والمجد العراقي.

حكى السندباد عن حكاية شعب يغالب اوجاعه لأجل أن ينهض من جديد، شعب ينهض من وسط الركام ليقدم انجازا يبهر العالم، الذي بقي مشدوها وهو يراقب حفل افتتاح خليجي 25، الامر الذي يجعلنا نتغاضى عن هنة هنا، وهنة هناك من أجل عيون البصرة، والجنود المجهولين الذين واصلوا العمل ليل نهار للوصول الى ما تحقق مساء الجمعة على ساحة جذع النخلة.

وما حصل في جذع النخلة مهما كان، لا يرقى الى ما حصل ويتواصل في شوارع البصرة وأحيائها.. الفعل البليغ لجماهير المدينة الذين جعلوا الكلمات عاجزة عن وصف، كرمهم ورحابة صدورهم واندفاعهم لاجل تقديم صورة جميلة مشرقة تمثل العراق بعمومه، وهو الامر الذي شاهدناه عبر الهواء وتناقلته كلمات الصحفيين والمواطنين من دول الخليج الذين وصلوا المدينة يقدمون قدما ويأخرون اخرى حتى استقبلهم الناس، فراحوا منبهرين يمشون على الكورنيش بثقة مفرطة، ويدعون من كان خائفا من القدوم الى شط العرب ان يلحق بهم ، فهذه البصرة مضرب الامثال ومنبع المحبة والحنان الذي يفيض على الجميع دون ملل او كلل.

حط السندباد في جذع النخلة ليتحدث عن افعال الجمهور لتخرس ببلاغتها جميع الكلمات المنمقة المعدة سابقا على الورق، لتثبت أن الشعوب هي المحرك الاساس للفعل التاريخي، هم من ينثر الجمال على الملاعب، وهم من يمكنون القادة والرؤساء والمسؤولين اي كانت مراكزهم من النجاح، وليس العكس.

فتحية لاهل البصرة الذين اعادوا السندباد الى الحياة من اجل ان ينطلق في رحلة جديدة يحكي فيها عن ملحمة الشعب في خليجي 25

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