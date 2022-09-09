السماح للسيارات الايرانية دخول العراق عبر منفذ الشيب 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت محافظة ميسان عن موافقتها على دخول العجلات الإيرانية للعراق عبر منفذ الشيب الحدودي.

وقال محافظ ميسان علي دواي عند استقبال الزائرين في منفذ الشيب تمت الموافقة على دخول العجلات الإيرانية بعد مطالبة الجانب الايراني بذلك لنقل الزوار، مبينا بأن المحافظ اشترط على الجانب الإيراني بأن يكون النقل مجاناً وبدون اي ثمن رافضا طلب الجانب الإيراني آن يكون النقل مقابل ثمن .

وأكد دواي بأن تسيير العجلات يكون وفق خطة تضمنت التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتقديم الدعم والأسناد وتأمين انسيابية حركة العجلات ذهاباً واياباً.

ولفت الى أن محافظة خصصت (٨٠)عجلة لنقل الزوار مجاناً من منفذ الشيب الحدودي الى مركز المحافظة .

واوضح دواي بان المشاريع التي نفذتها المحافظة في المنفذ اسهمت بانسيابية سير العجلات من خلال افتتاح مشروع إنشاء طريق منفذ الشيب الحدودي (طريق المسافرين) بطول 3 كم مع تجهيز إلية شفل، وحالياً جاري العمل بإكمال مشروع الممر الثاني لطريق (الشيب – المشرح) بكافة تفاصيله بضمنها إنشاء جسر وتقاطعات مجسرة.