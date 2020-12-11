السليمانية تخرج بتظاهرات غاضبة منددة بفساد السلطة.. واعتقال 3 نواب سابقين

المستقلة.. اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كردستان شمال العراق، اليوم، 3 برلمانيين سابقين، بتهمة “تحريض المواطنين لتنظيم تظاهرات في السليمانية مناهضة للحكومة”، في ظل اتهامات موجهة للسلطات بالفساد المالي.

وذكرت مصادر مختلفة أن القوات الأمنية اعتقلت 3 نواب سابقين من كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني في مدينة السليمانية، وهم: “شيركو حمه أمين، وبيمان عزالدين، وعبد الله ملانوري”، بتهمة تحريض المواطنين للخروج في تظاهرات مناهضة للسلطات الكردية.

وعاد مئات الأشخاص للتظاهر أمام مبنى محافظة السليمانية ، الجمعة، احتجاجا على فساد السلطات الذي تسبب بأزمة معيشية خانقة في الاقليم.

وبعد خروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمع مئات اليوم، أمام مبنى المحافظة.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن، 25 عاما، قولها: “جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي، ضقنا ذرعا من هذه المعاناة”.

ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد، وفي المقابل تم فرض حظر التجول بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان.

وحاول المتظاهرون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن الآلاف من المواطنين والموظفين والمعلمين خرجوا في تظاهرات حاشدة اليوم في وسط مدينة السليمانية وحلبجة وجمجمال وكفري وسيد صادق، احتجاجا على سوء الإدارة وتفاقم الظروف المعيشية والحياتية، وتأخير صرف رواتب الموظفين من جانب حكومة إقليم كردستان.

وقالت النائبة السابقة في برلمان الإقليم، بيمان عز الدين، لفرانس برس، إن قوات الأمن أوقفت نحو عشرة من منظمي التظاهرة، إثر انطلاقها الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي.

وأفاد أحد أقرباء بيمان عز الدين في وقت لاحق أنه جرى توقيفها مع المتظاهرين.

ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة “بارزاني”، التي يتحدر منها رئيس الإقليم، ورئيس وزرائه.

وتتشابه التظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد، المحافظات الجنوبية في تشرين الاول عام 2019.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السليمانية إلى 8 قتلى و54 جريحا خلال أسبوع، وفق إحصائية من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجمعة.