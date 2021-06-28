السلطة الفلسطينية: سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في مقتل نزار بنات

السلطة الفلسطينية: سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في مقتل نزار بنات

المستقلة/- قال عضو اللجنة المركزية في حركة التحرير الوطني فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة حسين الشيخ ان السلطة الفلسطينية لا تقبل ان يتم جرها الى مربع الصراع الداخلي للتشويش على القضية المركزية المتمثلة في استردادا الحق الفلسطيني في دولة على أراضيه التاريخية.

وغرد حسين الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “القانون والنظام والشفافية واجبة وهي الضمان في حماية الكل الفلسطيني والحفاظ على النسيج السياسي والاجتماعي والوطني. ولا أحد فوق القانون”.

وتأتي تصريحات الشيخ للتأكيد على وجود رغبة حقيقية لدى السلطة لتحقيق العدالة في ملف وفاة الناشط السياسي نزار بنات لدى إيقافه من وحدات الامن بالضفة الغربية.

هذا وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية د.محمد أشتية ان اللجنة المحايدة التي تم بعثها للتحقيق في ملابسات مقتل المواطن بنات تعمل بحرفية عالية للكشف عن المتورطين في هذا الملف مؤكدا في الوقت ذاته استعداد السلطة لإحالة من يثبت اخلاله بواجبه المهني للجهات القضائية المختصة.

وتسعى قيادات السلطة لتهدئة الرأي العام الغاضب بالداخل الفلسطيني وذلك لتجنب سيناريو الفوضى والانفلات الأمني بالضفة.

وقد دعا عدد من الفصائل على رأسها حماس في وقت سابق للتظاهر ضد ما اعتبروه جريمة دولة في الوقت الذي حذرت فيه القيادات الفتحاوية من محاولات البعض لاستغلال هذه القضية المأساوية لتحقيق أغراض سياسية.

ويعيش الداخل الفلسطيني حالة من الترقب بعد فشل مفاوضات المصالحة في التوصل لأي اتفاق ملزم من شأنه وأن ينهي الانقسام الذي يعصف بالمشهد السياسي الفلسطيني منذ انقلاب صيف العام 2007 في غزة.

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