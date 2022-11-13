السلطات تمنع مخرج “المنزل الصامت” من مغادرة إيران للمشاركة في مهرجان “ايدفا”

المستقلة/-منصور جهاني/- منعت السلطات الايرانية مخرج الفيلم الوثائقي “المنزل الصامت”، من مغادرة البلاد لحضور عرض الفيلم المشارك في قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان “ایدفا” السينمائي الدولي الخامس والثلاثين في .

و الفيلم الوثائقي “المنزل الصامت” (خانه خاموش) Silent House من إخراج “فرناز جورابشيان” Farnaz Jurabchian و “محمد رضا جورابشيان” Mohammadreza Jurabchian ومونتاج “هايدة صفي ياري” وإنتاج مشترك من إيران وفرنسا وكندا وقطر والفلبين. سيتم عرضه في أول ظهور دولي له، ضمن قسم “المسابقة الرئيسية” في الدورة 35 لمهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية – “ايديفا” IDFA في هولندا.

والفيلم أحد المرشحين لنيل جائزة أفضل الفيلم الوثائقي الأول لهذا الحدث السينمائي المرموق، ضمن 12 فيلما، لمخرجيي من دول مختلفة.

في السياق، وفي المؤتمر الصحفي لهذا الحدث السينمائي البارز، قال “اوروا نیرابیا” Orwa Nyrabia رئيس مهرجان الفيلم الدولي “ايديفا”: فارناز ومحمد رضا جورابشيان من إيران يأخذوننا إلى موطن أجدادهم. فيلم ناضج للغاية، بطريقة ملحمية، منزل عمره مائة عام في مدينة طهران بإيران، منزل ينتمي إلى الطبقة الوسطى العليا، عائلة عاشت هناك لثلاثة أجيال. قصة الناس الذين عاشوا في ذلك المنزل. إنها مرآة لتاريخ إيران قبل ثورة 1979 وحتى اليوم. رحلة سياسية عميقة تأخذنا إلى جزء أو جانب من إيران اليوم ، في رأيي ، مفيد للغاية ؛ لأننا نادرًا ما نرى شيئًا كهذا، وغالبًا ما تكون الصورة التي لدينا عن إيران في أذهاننا مشتقة من مصادر نمطية.

وتابع: ان هذا الفيلم الوثائقي لا ينبغي تفويته ونعتقد أنه سيتم مشاهدته في جميع أنحاء العالم ؛ ولأنه من صنع فني للغاية، فإن “المنزل الصامت” من إنتاج ” الهه نوبخت” مع شركة “الی ایمج” و “فرناز جورابشيان” و “محمد رضا جورابشيان”، مع شركة “F&M Productions” وشارك في إنتاجه “ستيفاني لوبرون” Stephanie Lebrun و “جويل مارانان” Jewel Maranan ومنظمة الإفلام الكندية تستعد لعرضها العالمي الأول في مهرجان الفيلم الدولي”ايديفا”، وأشرف على التوزيع الدولي لهذا العمل الوثائقي شركة ” الی ایمج” Eli Image تحت إدارة “الهه نوبخت” Elaheh Nobakht.

ويعد مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية الذي يطلق عليه “ايديفا” من أكثر المهرجانات الوثائقية شهرة في العالم، و ستعرض النسخة الخامسة والثلاثون منه أعمالًا وثائقية لمخرجين من دول مختلفة في عدة أقسام مختلفة تنافسية وغير تنافسية، بما في ذلك ؛ القسم التنافسي الرئيسي “الأفلام الروائية” ، القسم التنافسي “الأفلام النصفية” ، القسم التنافسي “الأفلام الوثائقية للطلاب” والقسم التنافسي “الأطفال والأفلام الوثائقية”، القسم غير التنافسي Luminous والقسم غير التنافسي Frontlight .ومن المقرر ان ينعقد للمدة من 9 إلى 20 تشرين الثاني /نوفمبر 2022 في مدينة أمستردام بهولندا.