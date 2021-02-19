السلطات الكويتية تنقذ فاشونيستا من الابتزاز بصورها

المستقلة /… ألقت الشرطة الكويتية القبض على مواطن أُدين بابتزاز الفاشونيستا  الكويتية زهراء أشكناني، والمشهورة باسم زوري أشكناني.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن عامين بحق المواطن، الذي اكتشف أنه خطيبها السابق، كان قد حصل على عدد من الصور الخاصة لها أثناء فترة خطبتهما، والذي استمر بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم تنفذ ما يطلبه.

وأمرت المحكمة بحذف الصور وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة التهديد وابتزاز الفاشنيستا بنشر صورها الخاصة بوضعية مخلة بالآداب العامة، وفقاً لصحيفة (الراي) الكويتية.

وكانت الفاشنيستا التي تحظى بمتابعة نحو 890 ألف شخص عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديو (أنستغرام)، قد ظهرت بمقطع مصور بثته عبر حسابها في (سناب شات)،وتداولته الحسابات المحلية، أكدت فيه إصدار الحكم ضد المتهم بنشر صورها وتهديدها.

وبدت الفاشنيستا متأثرة بالحكم الصادر لمصلحتها، مشيرة إلى “أن هذه القضية الأولى والأهم من ضمن خمس قضايا سبق أن رفعتها، وتنازلت عن إحداها، في حين أنها ما زالت تنتظر الحكم في بقية القضايا”.

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