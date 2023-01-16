السلطات الكويتية تقوم بعمل اختبار المخدرات لشيرين

المستقلة /- أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، منذ أيام حفلا كبيرا في دولة الكويت، قدمت خلاله باقة من أشهر أغانيها الجديدة والقديمة، وسط تفاعل الجمهور.

ورغم عودتها إلى حياتها الطبيعية والفنية، الا ان ازمتها السابقة مع ادمان المخدرات وحجزها في مستشفى العلاج النفسي، لا يزال يلاحق شيرين حتى هذه اللحظة، وخاصة بعد التغريدة التي نشرتها الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها في تويتر.

اذ وجهت العيدان سؤالا الى وزارة الداخلية الكويتية، بشأن اخضاع شيرين لاختبار المخدرات قبل حفلها الذي احيته مؤخرا، وكتبت: “السؤال لوزارة الداخلية.. سويتو اختبار المخدرات للحجية شيرين ولا عشان مشهورة طوفانها”، وطالبت الوزارة بتقديم اجابة عن هذا السؤال.

الجدير بالذكر أن مي العيدان، قد هاجمت مؤخرا شيرين بسبب أزمتها الأخيرة مع عائلتها وحسام حبيب، وتعاطي المخدرات، وكانت قد كتبت عبر التويترمنتقدة عودتها لطليقها حسام حبيب: “مبروك عليك خسارة أمك، وشقيقك، وجمهورك، والإعلام”، وطالبت جمهورها بمقاطعة شيرين.

على صعيد آخر، كانت شيرين قد تعرضت لموقف محرج على المسرح، من قبل الجمهور الكويتي، بعد ان وجهت لهم سؤالا خلال الحفل حول ان كانوا يحبون حسام حبيب، ليجيب الجميع: “لا نحبه”.

 

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