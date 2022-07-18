السلطات الفرنسية تخلي آلاف السكان من منازلهم

المستقلة /- أعلنت السلطات الفرنسية، عن اخلاء آلاف السكان من منازلهم بسبب حريق غابات ضخم اندلع بالقرب من مدينة بوردو في جنود غرب البلاد، بحسب وكالة يورونيوز.

وبينت السلطات المحلية الفرنسية، أن الحريق في تيست دو بوخ قد اشتد وهدد مواقع التخييم، وأجبر أكثر من 14 ألف شخص في المنطقة على مغادرة منازلهم ومكان إقامتهم.

ووفق الأرصاد الفرنسية، اندلعت النيران في منطقة جيروند، وأتت على نحو 10 آلاف هكتار من الغابات منذ الثلاثاء الماضي،وذلك في سياق موجة حر واسعة النطاقوأدت الحرائق، التي يعمل ألف إطفائي على إخمادها منذ الثلاثاء، إلى إجلاء أكثر من 26 ألف شخص.

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