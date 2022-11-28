السلامي يكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن الأموال المسترجعة من صفقة القرن

المستقلة /- كشف عضو مجلس النواب، هادي السلامي، الاثنين، عن تفاصيل مثيرة بشأن الأموال المسترجعة من صفقة القرن التي أعلن عنها يوم أمس.

وقال السلامي، في منشور على الفيسبوك تابعته المستقلة، “200 مليار كانت في مصرف الود/ فرع 14 رمضان تم التحرز عليها بعد 3 أيام من إلقاء القبض على نور زهير”.

وأضاف أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن 180 مليار “، مؤكداً أن “هناك 20 مليار مفقودة “.

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الأحد، عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة، “تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية”، مبيناً أن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار”.

وأضاف، أن “هناك لجاناً تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية”، مؤكداً أن “اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات”.

وبين السوداني أن “القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين”، مشيرا إلى أن “القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات”.

وأشار السوداني، إلى أن “هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات”، مستطرداً بالقول “سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات”.

وتابع “لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات”، موضحاً أن “اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار”.