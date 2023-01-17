السلامي.. الحلبوسي يرفض مناقشة ملف ازمة الدولار

المستقلة/- ارجع عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، عدم مناقشة أزمة الدولار من قبل مجلس النواب الى رفض رئيس المجلس محمد الحلبوسي رغم جمع عشرات التواقيع.

وقال السلامي في حوار و تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “سبب عدم إدراج مناقشة أزمة سعر صرف الدولار في جدول أعمال جلسة النواب التي عقدت يوم السبت الماضي أو الجلسة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، هو رفض رئيس مجلس النواب ذلك، على الرغم من جمع 83 توقيعاً وفق المادة 58 من الدستور فقرة أولاً وكذلك وفق مواد النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وأوضح أنه “لم نستحصل موافقة خلال العطلة التشريعية على عقد جلسة استثنائية طارئة واستضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار”.

وتابع السلامي، أنه “وبعد انتهاء العطلة التشريعية عقدت جلسة السبت واستحصلنا موافقة النائب الأول والثاني لرئاسة مجلس النواب، إلا أنَّ رئيس المجلس رفض ذلك، واستضاف محافظ البنك المركزي في مكتبه الخاص أمس الأول الأحد”.