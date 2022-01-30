السلامي : البرلمان الجديد سيناقش قانون الخدمة المدنية تمهيدا لاقراره

المستقلة /- أكد عضو مجلس النواب هادي السلامي، الأحد، أن البرلمان الجديد بصدد مناقشة قانون الخدمة المدنية تمهيدا لاقراره بعد عقد مجلس النواب لجلساته ويهدف القانون إلى توحيد سلم الرواتب بين موظفي الدولة.

وقال السلامي للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة، إن “مجلس النواب الحالي وحال البدء بأعماله سيطرح قانون الخدمة المدنية لقراءته للمرة الأولى، ثم مناقشته مع الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبعدها قراءته للمرة الثانية والتصويت عليه”، مشيراً إلى أن “القانون سينظم العلاوات والترفيعات ويوحد رواتب الموظفين في وزارات الدولة”.

وأكد “وجود تفاوت كبير في الرواتب بين دائرة وأخرى، إضافة إلى المخصصات والنثريات، في حين أن الموظف يبذل الجهد نفسه في جميع دوائر الدولة”.

وبيّن أن “اللجنة المالية في مجلس النواب السابق أكملت إجراءات قانون الخدمة المدنية منذ سنة وقدمته إلى رئاسة المجلس”، مشيراً إلى أن “القانون يحتوي على 100 مادة، وسينظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى توحيد سلم رواتب الموظفين في وزارات الدولة مع مراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى”.

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