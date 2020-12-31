السلالة الجديدة من كورونا تجتاح الوطن العربي

المستقلة /… كشف وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، عن رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة، لشخصين قادمين من بريطانيا.

وقال عبيدات إن “الحالتين اكتشفتا بعد تتبع للقادمين من بريطانيا مؤخراً، وإجراء فحوصات لهم، وتبين أنهما زوجان عادا للأردن في 19 من كانون الأول”.

وأكد عبيدات أن حالتهما الصحية “ممتازة”، وتخضعان حالياً لإجراءات العزل الصحي. وتعتبر الأردن ثالث دولة عربية يصل إليها فيروس كورونا المتحور بعد لبنان وسوريا.

يشار إلى أن السلالة الجديدة من كورونا لها قدرة عالية على الانتشار، تصل إلى 70 في المئة ببعض الحالات. (النهاية)