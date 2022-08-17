السفير الهندي : نستورد ٤٠ بالمئة من النفط العراقي

المستقلة/ – رحيم الشمري/.. كشف سفير جمهورية الهند في العراق براشانت بيساي معلومات مذهلة وعلمية نوعية ، خلال لقاءه نخبة من الصحفيين العراقيين ، وتبادل بحديث واسع معهم معلومات مهمة تعلق بالاقتصاد والسياسة والامن والتكنلوجيا والاتصالات والاعلام والتعليم والتربية والرياضة .

وقال السفير الهندي ان ٧٥ عام مرت على استقلال الهند من بريطانيا ، و٧٠ عام على اقامة علاقات الصداقة مع العراق ، ونفتخر باستضافتنا من قبل مجموعة من الصحفيين العاملين بالمؤسسات الاعلامية الصحف والاذاعات والوكالات والفضائيات ، بمشاركة القنصل الهندي بلرام بي والبعثة الدبلوماسية الهندية ببغداد .

واضح بيساي ان مليار واربعمائة مليون عدد السكان للهند وتحتل المركز الثاني بعد الصين ، وتتكون من ٣٠ ولاية كل واحد دولة وطبيعية ولغة مختلفة ، ورئيس الجمهورية امراة ورئيس الوزراء هندوسي والوزراء مسلمين وسيخ ويهود ومسيحين ، ولم يجد الشعب الهندي غير الديمقراطية الطريق الوحيد للبلاد والانتخابات كل اربع سنوات ، ومن يخسر يحترم ارادة الفائز وتتشكل الحكومة خلال ايام .

واضح السفير ان السفارة الهندية ببغداد تمنح سمات فيزا للمرضى والطلبة والتجار باليوم الواحد ٣٥٠ موافقة ، من البعثة الدبلوماسية في العراق ، وتسهيلات خاصة بالمرضى وكبار السن والقادمين من المحافظات يحصلون على السمة بنفس اليوم .

واكد ان الهند تستورد ٤٠ بالمئة من النفط العراقي ، وعلاقات الشعبيين الهندي والعراقي رقم واحد عالميا ، ونتمنى تقديم اسناد ومساعدة العراقيين باجتياز الازمات وصعوبات الحياة ، وان بناء التقدم العلمي والتكنولوجي والاتصالات والامن والاقتصاد والتنمية الشاملة في الهند ، تسير لمخطط يفوق امريكا وبريطانيا ، ولدينا شباب يبنون ويصنعون افكار وعقول متقدمة ويجدون بانفسهم فرص العمل ، من خلال مهن يبتكرونها ولا ينتظرون الحكومة توفير العمل ، والقطاع الخاص نشط ويعتمد عليه بشكل واسع من الدولة .