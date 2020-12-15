السفير الكندي يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في تطوير كربلاء

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المستقلة / علي النصر الله /..  قال السفير الكندي لدى العراق اولريك شانون، مساء الثلاثاء، إن “كربلاء لها خصوصية وجمالية لدى العراقيين، مؤكدا على الدعم والسعي في المساهمة لتطوير كربلاء على اعتبار كندا من الدول المانحة.

وقال شانون في تصريح صحافي لعدد من وسائل الاعلام ضمنها (المستقلة) عند زيارته كربلاء ولقائه الحكومة المحلية ، إن “اختيار كربلاء لتكون أول محافظة أزورها جاءت لتأثيرها على الصعيد السياسي والاجتماعي في العراق ، أضافة الى الحضور السياحي الكبير “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، عند لقائه السفير الكندي، إن “المحافظة تطمح استثمار الإمكانيات الكندية في مجالات الصحة والتربية والتعليم والسكن والزراعة في كربلاء لتطويرها “.

وأكد الخطابي، جهوزية “الحكومة المحلية في كربلاء لتوفير كافة المستلزمات والتعاون من اجل دخول الشركات الاستثمارية الكندية “.

 

 

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