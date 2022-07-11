السفير الكندي بالعراق يبحث الاستثمار و التعاون المشترك مع ميسان

محافظ ميسان مع السفير الكندي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..بحث السفير الكندي في العراق غريغوري غاليغان مع محافظ ميسان علي دواي التعاون المشترك  بين المحافظة ودولة كندا.

وقال ببان مكتب المحافظ إن دواي استقبل بمكتبه في ديوان المحافظة السفير الكندي والوفد المرافق له، وبحث التعاون المشترك بين محافظة ميسان ودولة كندا في مجال الاستثمار وتطوير القدرات والتعليم والزراعة والاهوار والقطاعات الأخرى.

واشار الى مناقشة موضوع الحوكمة واللامركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات والمشاكل والمعوقات التي واجهت نقلها الى المحافظات .

وأوضح البيان أن دواي أستعرض إمكانيات المحافظة من الثروات الطبيعية والمواد الأولية والموارد البشرية والخبرات في كافة المجالات، بالإضافة إلى خصائص المحافظة من الناحية الصناعية والزراعية وخصوصيتها في مجالات عديدة . واكد ضروره التعاون والمتابعة لتحقيق الاهداف المرجوه من هذه الزياره , مبيناً بأن هناك رغبة للحكومة المحلية لتوسيع العلاقات بين محافظة ميسان ودولة كندا .

من جانبه أبدى السفير الكندي استعداده للتعاون مع محافظة ميسان في مختلف القطاعات كون محافظة ميسان جاذبة ومستقطبة للمستثمر الأجنبي وأبدى ارتياحه لما تقدمه الحكومة المحلية من خدمات للمواطن الميساني .

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