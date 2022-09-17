السفير الفرنسي في العراق :زيارة الاربعينية أكبر حشد مليوني في العالم

السفير الفرنسي في العراق :زيارة الاربعينية أكبر حشد مليوني في العالم

المستقلة / علي النصر الله / .. وصف السفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفاليه ، اليوم السبت ، زيارة الاربعينية في محافظة كربلاء ( بانها اكبر حشد مليوني في العالم ) والتي تؤدي مراسيم الزيارة.

واعرب شوفاليه عن اعجابه الكبير بحالة التكافل الاجتماعي آلية الخدمة والتنظيم والعمل الجماعي والتعاون في المحافظة.

وقال ، شاهدنا الجموع المليونية التي تؤدي هذه المراسيم وبخدمة متكاملة ومجانية من الاكل والشرب والمسكن”.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب لقائه شوفاليه بحضور محافظ البصرة أسعد العيداني ،إن ” كربلاء المقدسة هي مدينة عالمية ومدينة التعايش ما بين كافة القوميات والأديان والمذاهب والجنسيات “.

وأوضح إن “ثورة الامام الحسين عليه السلام كانت وما تزال رسالة وفكر موجهة للإنسانية جمعاء بغض النظر عن الديانة والمذهب والعقيدة والجنسية وغيرها “.