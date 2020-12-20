السفير العراقي لدى أنقرة يوضح تفاصيل تأشيرات الدخول بين البلدين

المستقلة /- كشف السفير العراقي لدى تركيا، حسن الجنابي، تفاصيل تأشيرة الدخول بين البلدين.

وقال الجنابي، “منذ شهر أيار الماضي أصبح الحصول على تأشيرات الدخول صعب ومكلف ومربك”، مضيفا: عملنا على تجنيب المواطنين هذه الصعوبات في الفترة الماضية من خلال مشاورات قنصلية وتتوج الأمر في لقاء وزيري خارجية البلدين في انقرة.

وتابع الجنابي: هناك اكثر من 750 شركة تركية تعمل مع شركاء عراقيين في العراق، وان حجم التجارة يتجاوز (16) مليار دولار”، لالتا إلى أنه: في كانون الثاني المقبل سنعقد اجتماعات مخصصة لمراجعة مذكرة التفاهم إياها وتحديثها وادخالها حيز التنفيذ.