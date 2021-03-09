السفير التركي في العراق يدين الاعتداء على زوار الامام الكاظم

السفير التركي في العراق يدين الاعتداء على زوار الامام الكاظم

المستقلة /- سرى جياد /ادان السفير التركي في العراق فاتح يلدز الاعتداءالذي وقع أمس على زائري الامام الكاظم

وقال يلدز في تغريدة له على حساب تويتر”‏ادين الاعتداء الذي وقع الليلة في جسر الائمة على زوار الامام موسى الكاظم. أمل الشفاء العاجل للجرحى، ادعو الله ان يحفظ وحدتنا.