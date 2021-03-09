السفير التركي في العراق يدين الاعتداء على زوار الامام الكاظم
المستقلة /- سرى جياد /ادان السفير التركي في العراق فاتح يلدز الاعتداءالذي وقع أمس على زائري الامام الكاظم
وقال يلدز في تغريدة له على حساب تويتر”ادين الاعتداء الذي وقع الليلة في جسر الائمة على زوار الامام موسى الكاظم. أمل الشفاء العاجل للجرحى، ادعو الله ان يحفظ وحدتنا.
ادين الاعتداء الذي وقع الليلة في جسر الائمة على زوار الامام موسى الكاظم. أمل الشفاء العاجل للجرحى، ادعو الله ان يحفظ وحدتنا.
— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) March 8, 2021
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