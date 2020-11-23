السفير البريطاني يرد على سؤال عراقي حول “آفة الكتل السياسية”

المستقلة /… رأى السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أنه من الأفضل للعراقيين أن يختاروا قادتهم بأنفسهم، في رد على سؤال من أحد متابعيه في تويتر.

هيكي، تلقى سؤالاً من متابع عراقي على موقعه في تويتر، قال فيه: “سيادة السفير لماذا لا تساعدون العراق على التخلص من آفة السياسيين الذين جلبتموهم معكم والذين أكلوا الأخضر واليابس في هذا البلاد؟”.

بدوره، رد السفير بالقول “اني اعتقد أنه من الأفضل للعراقيين أن يختاروا قادتهم بأنفسهم”.

هيكي أشار إلى أن “المملكة المتحدة ستبذل كل ما في وسعها دعما للأمم المتحدة لضمان أن تتسم الانتخابات المبكرة المقبلة بالمصداقية والحرية والنزاهة”.

وأعلنت الحكومة العراقية تحديد السادس من شهر حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد دعا أعضاء مفوضية الانتخابات الى تقديم كل الاحتياجات التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، مبيناً أن سجل الناخبين يعد تحدياً كبيراً، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات نجاح الانتخابات.

يشار إلى أن كتلاً سياسية عدة تتبادل الاتهامات فيما بينها بشأن حصول “تزوير” بالانتخابات في العراق، عقب تغيير النظام عام 2003.

ووجّه فريق من الأمم المتحدة تحذيرات الى مفوضية الانتخابات العراقية يوم 30 نيسان 2018 أي قبل 12 يوماً من التصويت، لكنها لم تلتزم بها، جملة من التحذيرات، منها فشل نظام ادارة الانتخابات (EMS)، وفشل نظام الاحصاءات الانتخابية (ESS)، وفشل نظام ارشفة البيانات الانتخابية (EDAS)، وجميع هذه التصميمات هي من شركة “ميرو” التي هي شركة وهمية تم التعاقد معها من قبل مفوضية الانتخابات بملايين الدولارات.