السفير الايراني  يؤكد استمرار بلاده في توطيد العلاقات مع العراق

السفير الايراني مع محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد  السفير الايراني في العراق محمد كاظم ال صادق ، إن بلاده مستمرة في توطيد الأخوية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق عامة وكربلاء خاصة وسعة آفاق التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والسياحية والطبية .

وقال آل صادق ، عند  زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي  ، إن “كربلاء تشهد تطورا بمستوى عالي في تقدم الخدمات والتنمية “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الأحد عقب لقائه السفير الايراني ، بحثنا خلال اللقاء  التعاون وتعزيز العلاقات  الثنائية عن طريق الحكومة العراقية “.

وأكد ” عمق العلاقة الوثيقة ما بين البلدين التي تربطهم وشائج العقيدة والحدود المشتركة والعلاقات الاقتصادية والثقافية “.

وأوضح إن “كربلاء جزء من الحكومة العراقية التي تؤمن بتجذير وتوطيد  العلاقات الاخوية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في شتى المجالات “.

وأشار الى إن “هناك آليات عمل واستعداد لتوطيد العلاقات ما بين محافظة كربلاء المقدسة والجانب الايراني في مجال تبادل الخبرات في الجانب البلدي والجوانب الثقافية والعلمية “.

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