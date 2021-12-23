السفير الالماني : وجود السيستاني حالة مطلوب لضمان تقدم العراق

المستقلة/ علي النصر الله / .. أكد السفير الالماني لدى العراق مارتين بيغر ،إن وجود تامرجع الديني آية الله علي السيستاني حالة مطلوب لضمان تقدم العراق .

وقال بيغر في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) اليوم الخميس ، على هامش زيارته كربلاء ولقائه ممثلي المرجعية الدينية أحمد الصافي وعبد المهدي الكربلائي ، بأنه استشعر الروحانية عند زيارة مرقدي الامام الحسين وأخيه ابا الفضل العباس التي تسود في المكان “.

وأشاد بيغر “بالدور الذي تلعبه المرجعية الدينية لآية الله علي السيستاني، وكذلك الدور المجتمعي للعتبات الدينية في قطاعات حيوية، منها الصحة والتعليم “.