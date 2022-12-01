السفير الإيراني وبلاسخارت يتفقان على دعم الحكومة واستقرار العراق

المستقلة /- بحث السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الیوم الخميس، مع المندوبة الخاصة للامین العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون العراق (یونامي) جنین هنیس بلاسخارت استقرار وامن العراق والمنطقة.

وناقش الجانبان في هذا الاجتماع آخر المستجدات ودعم الحكومة العراقية واستقرار البلاد وأمنها، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

وأشارت بلاسخارت إلى الدور الإيجابي للتعاون بين البلدين في الاستقرار الاقليمي واكدت على ضرورة استمراره.

من جانبه وصف آل صادق زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأخيرة لإيران بأنها “مهمة ومتميزة”.

ودعا آل صادق إلى لعب دور اكبر للأمم المتحدة في دعم جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الأمني و​​الإقليمي، مشیرا إلى تأثير أمن العراق على امن جيرانه واستقرار المنطقة.

كما رحب الجانبان بجهود بغداد المستمرة لتوسيع المباحثات الإقليمية..