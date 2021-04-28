السفيرة  وفاء بن خليفة تزور العراق قبل الانتقال الى تونس و لبنان

المستقلة/- لاول مرة ضمن إطار مهامها الانسانية زارت سفيرة النوايا الحسنة السعودية وفاء بن خليفة، العراق، بغية تقديم واجبها الانساني في شهر رمضان المبارك.

و شملت الزيارة مجموعة من العائلات الفقيرة الى جانب عدد من الاطفال الايتام حيث عبرت رئيسة مؤسسة ( وفاء الخير ) عن اعتزازها بهذه المبادرة التي قالت أنها نابعة من القلب في العراق التاريخ و الابداع و العراقة واصفة الشعب العراقي بالطيب و المحب.

مبادرة وفاء بن خليفة لم تتوقف عند العراق و حسب و إنما كانت لها محطة في لبنان وقد قدمت خلالها مواد غذائية الى مؤسسات تعنى بالفقراء  الى جانب كمية من الادوية الضرورية لكبار السن .

بعدها وزعت بن خليفة مواد غذائية و كسوة عيد الفطر السعيد الى مجموعة من العائلات الفقيرة في تونس و قالت وفاء أن خارطة العطاء في مؤسستها لا تتوقف عند حدود جغرافية معين و الاهم هي نية الخير التي لم تكن محصورة بشهر رمضان و حسب و إنما شملت كل شهور السنوات الماضية .

مبادرة العطاء في شهر رمضان المبارك كانت لها محطات أيضاً في مصر و المغرب حيث سجلت مؤسسة ( وفاء الخير ) واجب الخير في أوساط عائلات و أطفال وصفتهم بن خليفة بأسرتها الكبيرة .

يذكر أن وفاء بن خليفة هي اعلامية وسفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة وناشطة مقدمة برامج تلفزيونية وكاتبة سعودية، مقيمة في الولايات المتحدة الامريكية.

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