السفيرة الامريكية في بغداد تعزي اهالي ضحايا الهجمات الارهابية

المستقلة / تويتر /- علقت السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي ، على الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت القوات الأمنية ، مقدمة التعازي الى اهالي رجال الشرطة .

وقالت رومانوسكي في تغريدة تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، تعازينا إلى أهالي رجال الشرطة والذين فقدوا حياتهم دفاعا عن وطنهم، وامنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين”.

وأضافت أن “الحرب ضد إرهابي تنظيم داعش لم تنته ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمته الدائمة”.