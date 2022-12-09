السفيرة الامريكية تجدد دعمها للسوداني في مواجهة الفساد

المستقلة/- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اعادت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد تغريدتها بشأن دعم رئيس الوزراء محمد السوداني فيما يخص مواجهة الفساد.

ونشرت الينا رومانوفسكي تغريدة على حسابها في موقع تويتر جاء فيها “#اليوم_الدولي_لمكافحة_الفساد: حان الوقت لإنهاء #وباء_الفساد وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل واستثمار أموال العراق في الأفراد والبنية التحتية للعراق”.

واضافت ” @USEmbBaghdad  تدعم رئيس الوزراء @mohamedshia  و @IraqiGovt  في مواجهة #الفساد وتغيير الوضع الراهن.”.

وكما جرى الحال في التغريدات السابقة فأن السفيرة الامريكية اشارة الى رئيس الوزراء والحكومة العراقية بمعرف حساباتهما على تويتر، في مسعى لايصال رسالتها اليهم.

وتعد عملية مكافحة الفساد من اصعب المهام التي يواجهها رئيس الوزراء محمد السوداني ضمن عملية المنهاج الحكومي الذي تعهد به امام مجلس النواب.

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