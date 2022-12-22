السفيرة الامريكية تبحث مع معهد سميثسونيان العمل في العراق

المستقلة/- قالت سفيرة الولايات المتحدة في بغداد الينا رومانوفسكي أنها اجتمعت مع معهد سميثسونيان لمناقشة ما وصفته ” عملنا الحيوي في العراق”.

واشارت رومانوفسكي في تغريدة على حسبها في موقع تويتر الى أن العمل هو على سبيل المثال “تحقيق الاستقرار في مدينة نمرود القديمة ، حيث حاول داعش تدمير قطع أثرية تراثية تعود إلى 3000 عام”.

واعربت السفيرة الامريكية عن شكرها لمعهد سميثسونيان “لتوفير الأدوات والمعرفة اللازمة للمساعدة بالحفاظ على هذا التراث العراقي الذي لا يقدر بثمن”.

يذكر أن مؤسسة سميثسونيان (Smithsonian Institution) هي مؤسسة تعليمية وبحثية مع مجموعة متاحف تمولها وتديرها حكومة الولايات المتحدة، تأسست في 10 آب/ أغسطس 1846 عبر قانون أصدره آنذاك الكونغرس الأمريكي، تقع معظم مرافقها في واشنطن العاصمة باستثناء 19 متحفا وحديقة حيوان وثمانية مراكز بحثية تتوزع بين فرجينيا وبنما ومدينة نيويورك وأماكن أخرى. وللمؤسسة أكثر من 142 مليون قطعة في مقتنياتها.