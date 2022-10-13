السفارتان الفرنسية والألمانية يهنئان رئيس الوزراء المكلف

المستقلة/- تلقى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني تهنئة السفارة الفرنسية في بغداد لمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة .

وأعربت السفارة في بيان رسمي عن املها في تشكيل حكومة تلبي طموح الشعب العراقي ،مؤكدة دعمها للعراق حكومة وشعبا لتحقيق طموحاته نحو مستقبل افضل

كما هنأت السفارة الالمانية في بغداد السوداني لمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وذلك في بيان رسمي ،معربة ومتمنية ان تكون الحكومة المقبلة ملبية لطموحات العراقيين وتطلعاتهم.

واكدت السفارة تطلع جمهورية المانيا الى المزيد من التعاون المشترك وتحقيق الاهداف المشتركة.