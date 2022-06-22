السفارة الهندية تحتفل باليوم العالمي لليوغا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

المستقلة/- رحيم الشمري/..احتفلت السفارة الهندية في بغداد باليوم العالمي لرياضة اليوغا ، الذي يصادف يوم ٢١ حزيران من كل عام ، واقامت صباح امس الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة نشاط للعروض الحركية الرياضية من مدرب هندي متخصص ، بمشاركة السفير الهندي ووزير الشباب والرياضة والمئات من مختلف الاعمار وكلا الجنسين .

وقال سفير جمهورية الهند في العراق براشانت بيساي ، ان اليوغا للتناغم والسلام وتشكل صحة ولياقة بدنية ، ونحاول نشر ثقافة اليوغا بعدد من الدول ، وارسلنا مخاطبات رسمية الى وزارت الشباب والرياضة والخارجية العراقية ، للاستفادة من المدربين المتخصصين الهنود لاعتمادها مادة في المدارس والجامعات ، ورياضة اليوغا عامل مساعد لتخفيف الضغط النفسي ، والتخلص من الكثير من المشاكل الصحية .

من جانبه اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان رياضة اليوغا مهمة ، وتم توجيه مديرية الرياضة البدنية في الوزارة لاعتمادها لعبة اساسية ، والتعاون مع السفارة الهندية واستثمار وجود المدربين والمدربات الهنود المتخصصين باليوغا .

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