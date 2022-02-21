السفارة الأمريكية في روسيا تحذر رعاياها من هجمات محتملة

المستقلة /- حذرت السفارة الأمريكية في موسكو رعاياها ليل الأحد من هجمات محتملة في أماكن عامة في روسيا، بما في ذلك على طول الحدود مع أوكرانيا حيث حشد الكرملين قوات تجهيزا لغزو محتمل.

وقالت السفارة في بيان “وفق مصادر إعلامية، صدرت تهديدات بشنّ هجمات على مراكز تسوق ومحطات مترو وأماكن تجمعات عامة أخرى في المدن الكبرى”.

ولم تشر السفارة إلى تقارير إعلامية محددة.

وأضاف البيان أن التهديد موجود في موسكو وسان بطرسبورغ “وكذلك في المناطق التي يتصاعد فيها التوتر على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا”.

تحذر دول غربية منذ أسابيع من أن موسكو قد تشن هجوم على جارتها أوكرانيا، متهمة روسيا بحشد عشرات الآلاف من العسكريين على حدودها.

وطلبت السفارة من الأميركيين في روسيا “تجنب الحشود” و”وضع خطط إجلاء لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية”.

من جهتها، انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلة عما إذا كان الجانب الأميركي قد اتبع البروتوكول في اصداره البيان.

اقرأ أيضاً: الأردن: لأولياء الأمور.. هذه التطبيقات لا تجعلوا أطفالكم يصلون إليها