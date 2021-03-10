السعودي متعب الشعلان: ( أنا المقصود) في كل إللي لكم قاله

المستقلة/- طرح الفنان السعودي متعب الشعلان آخر أعماله الغنائية بعنوان (أنا المقصود) من كلمات الشاعر أحمد الصانع وألحان وتوزيع موسيقي ميثم علاء الدين ومكس وماستر جاسم محمد وتحت إشراف حسن طالب وبمتابعة وتنسيق عبدالله البداد وإنتاج تيونز آرابيا .

” أنا المقصود ” هي ذكريات الحبيب وملامح المكان والزمان والتعبير عن صدق مشاعر الحبيبة للحبيب المفتون في كل حالاته لتبقى الذكريات الجميلة فيما بينهما حاضرة لا تغيب

حيث تقول كلمات الأغنية : أنا المقصود

في كل إللي لكم قاله / وأنا إللي بس في باله / ولا يقصد أحد غيري ولا يطري / ولا يبيّن لكم . . لكن ، أنا أدري

يموت إن كنت مو موجود / أنا المقصود

يسوّي روحه ما همّه ، وأنا همّه / وحتى النقص من عندي يشوفه زود / يحاتيني ، ويغار ، ويحترق دمّه

إذا خلّيت بيني وبين عينه حدود

يطالعني ،، / يقصدني ويكلمكم / ولاهي عن سوالفكم / يحاول يخفي إحساسه ولا يقدر / عيونه تفضحه ، وقدامي يتعثر

وبيني وبينه إنتوا شهود / أنا المقصود

يعتبر هذا العمل الرابع للفنان متعب الشعلان مع شركة تيونز ارابيا بعد النجاح الباهر الذي حققه معها في أولى أغنياته بعنوان ليه أعشقه والتي تجاوزت ٢٦ مليون مشاهدة وتلاها ” تغير وقتنا ” و ” التوبة ” ويذكر أن التحضير الغنائي مستمر للفنان متعب الشعلان لملأ الجدول الفني له من انتاج أعمال غنائية للعام ٢٠٢١ حيث سيكون هنالك مفاجآت عديدة لجمهوره .

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