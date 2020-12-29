السعودية : 470 مليون زائر لمنصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول

المستقلة /- كشفت وزارة التعليم السعودية اليوم الثلاثاء، عن حجم الأرقام التي حققتها منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع 16 -قبل بدء الاختبارات-، واستمرار العملية التعليمية عبر المنصة سواءً كان للتعليم العام أو الأهلي، حيث بلغ عدد الدروس الافتراضية التي قدمتها أكثر من 86,208,941 درساً.

وأكدت الإحصائية قدرة وزارة التعليم السعودية على التعامل مع تحديات المرحلة، والوصول إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر المنصة في أي وقت، حيث بلغ عدد زيارات الطلاب والطالبات للتعليم الحكومي 4,970,120 زيارة، والتعليم الأهلي 183,290 زيارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأرقام العالية لزيارة معلمي المدارس في التعليم الحكومي؛ لتأدية رسالتهم التعلمية والتربوية، بلغت 409,203 زيارات، أما المعلمون والمعلمات في التعليم الأهلي فبلغ عدد زياراتهم 14,197 زيارة، بينما سجل قادة المدارس الحكومية 18,021 زيارة، كما سجل قادة المدارس الأهلية 1,446 زيارة، وذلك بإجمالي عدد زيارات تجاوز 470 مليون زيارة.

وتطرقت إحصائية “مدرستي” إلى عدد الواجبات المنشأة من الطلاب والطالبات التي بلغت 15,366,538 واجباً، وفيما يتعلق بالاختبارات المنشأة للطلاب والطالبات فبلغت 2,279,430 اختباراً، ووصل عدد الاستفسارات المرسلة لغرف المعلمين 10,138,276 استفساراً.

وتتيح منصة مدرستي أكثر من 62 ألف مصدر تعليمي متنوّع (فيديوهات مرئية وكرتونية، ألعاب تعليمية، واقع معزز، كائنات ثلاثية الأبعاد، تجارب تفاعلية وماتعة، قصص وكتب تربوية)، والتي تدعم التعلّم التزامني وغير التزامني، كما أتاحت أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي بحيث تتيح للمعلم تصميم رحلات تعليمية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وأدوات للقياس وتقييم التحصيل العلمي والمعرفي مثل: الاختبارات الإلكترونية التي من خلالها تم إنشاء ما يقارب 2.5 مليون نموذج اختبار وإرساله للطلاب خلال الفصل الدراسي، مبينةً أن المنصة تدعم المعلمين ببنوك أسئلة تضم أكثر من ١٠٠ ألف سؤال محكّم في أغلب المقررات الدراسية، وتتيح لهم إنشاء أسئلة بما يراه المعلم مناسباً لقياس الأهداف التعليمية، ويمكن كذلك لقادة المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين متابعة الأداء وتقديم الدعم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال منظومة تقارير ومؤشرات لمتابعة الأداء