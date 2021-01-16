السعودية والأردن يبحثان التدخل الإيراني التركي في دول المنطقة

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  • المستقلة/- تبحث السعودية والأردن عدداً من الملفات على رأسها تدخلات إيران وتركيا في شؤون دول المنطقة.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم السبت، أن الاجتماع ناقشن الأوضاع في كل من سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة إلى التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية “واس”.

 

وأكد فرحان، أن المملكة العربية السعودية و الأردن متوافقان في رؤاهما حول هذه القضايا، وأن التنسيق قائم على أعلى المستويات بين البلدين في مختلف الملفات.

فيما أشار الصفدي، إلى أن علاقة الأردن و السعودية تاريخية واستراتيجية، منوهاً إلى استمرار العمل الثنائي على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

 

وثمن الصفدي، دعم المملكة للأردن في مواجهة العقبات الاقتصادية التي واجهتها

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