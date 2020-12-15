السعودية: لن يتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

السعودية: لن يتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

المستقلة/- قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه لن تتم إعادة النظر في قرار ضريبة القيمة المضافة في المدى القريب والمتوسط.

وأضاف الجدعان، في مؤتمر صحفي على هامش إطلاق ميزانية عام 2021، اليوم الثلاثاء، أنه رغم صدمة كورونا وهبوط أسعار النفط استطاعت المملكة بنجاح إقامة قمة G20 والعمل على كافة المحاور والسعي لتطوير قطاع الصحة.

وتابع الوزير السعودي: لو لم نرفع ضريبة القيمة المضافة خلال جائحة كورونا لما استطعنا دفع الرواتب وبعض المزايا المادية.