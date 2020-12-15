السعودية: لن يتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه لن تتم إعادة النظر في قرار ضريبة القيمة المضافة في المدى القريب والمتوسط.

وأضاف الجدعان، في مؤتمر صحفي على هامش إطلاق ميزانية عام 2021، اليوم الثلاثاء، أنه رغم صدمة كورونا وهبوط أسعار النفط استطاعت المملكة بنجاح إقامة قمة G20 والعمل على كافة المحاور والسعي لتطوير قطاع الصحة.

وتابع الوزير السعودي: لو لم نرفع ضريبة القيمة المضافة خلال جائحة كورونا لما استطعنا دفع الرواتب وبعض المزايا المادية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. أحدث ظهور للفنانة فيفي عبده بعد أزمتها الصحية الأخيرة

اخر الاخبار

أبو ظبي تستثمر 524 مليون درهم في انتاج الماشية والأسماك

اخر الاخبار

السعودية: لن يتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة

اخر الاخبار

صندوق النقد: تعافي الاقتصاد العالمي قد يتلاشى مع عودة ظهور كورونا

اخر الاخبار

فيديو.. رسالة شديدة اللهجة من “وعد السعودية” لمنتقديها بسبب لون بشرتها

اخبار العراق

تغيير موعد مباراتين في الجولة التاسعة من الدوري العراقي

اخبار العراق

التطبيعية تخطط لتنظيم دوري للسيدات