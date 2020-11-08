السعودية لم تهنئ بايدن بالفوز

المستقلة /- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إصدار الديوان الملكي السعودي لبيانات تهنئة لكل من الرئيس التنزاني وملك كمبوديا خلال الساعات القليلة الماضية.

وبرزت تساؤلات بين مغردين عن سبب عدم صدور تهنئة رسمية سعودية بعد فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وكما ورد عن CNN التي تواصلت من خلالها مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق حول التساؤلات التي تدور بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نشرت تغريدتين على حسابها الرسمي، بعد الإعلان عن فوز بايدن قالت في الأولى: “خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تنزانيا المتحدة بمناسبة إعادة انتخابه”.

وفي تغريدة ثانية منفصلة نشرت الوكالة السعودية قائلة: “خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك مملكة كمبوديا بذكرى استقلال بلاده”.

ويذكر أن عددا من الدول العربية أصدرت بيانات تهنئة بفوز بايدن مثل الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت بالإضافة إلى مصر والأردن ولبنان والعراق وغيرها.